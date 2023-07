Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel steht ein Bewohner in Verdacht, den Brand am Dienstagnachmittag gelegt zu haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahmen Einsatzkräfte den 39- Jährigen vor Ort fest. Er leistete Widerstand und verletzte einen Beamten.