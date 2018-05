Ein Rapper live in concert, billige Burger: In Wiesbaden führte das zu einem Polizeieinsatz

Ein Rapper live in concert, billige Burger: In Wiesbaden führte das zu einem Polizeieinsatz Bild © wiesbaden112

3.000 Besucher in Wiesbaden

Ein Open-Air-Auftritt des Rappers Eno183, dazu Burger für einen Cent das Stück: Dieses Angebot eines neuen Burgerladens in Wiesbaden führte zu unerwartetem Massenandrang. Als Panik drohte, griff die Polizei ein.

Es sollte eine nette Eröffnungsfeier werden: Von 16 Uhr an wollte ein Burgerladen in Wiesbaden am Freitag allen Gästen Ein-Cent-Burger servieren – zur Live-Musik des Rappers Eno183. Das Ganze erwies sich rasch als eine Nummer zu groß. "Wir danken allen unseren Besuchern für das zahlreiche Erscheinen. Leider mussten wir die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abbrechen", meldeten die Veranstalter schließlich.

Statt der erwarteten 200 Besucher waren nach Schätzung der Polizei zu dem Straßenkonzert mit Billig-Burgern in der Innenstadt an die 3.000 Menschen gekommen. Der Abschnitt, der für den Open-Air-Auftritt gedacht war, reichte bei weitem nicht, um dieser Masse sicher Platz zu bieten. Also forderten die Beamten den Veranstalter bereits 40 Minuten nach Beginn der Eröffnungsfeier auf, alles abzublasen.

Ermahnungen, Unterbrechungen, Kreislaufprobleme

Die Enge hatte rasch zu Stress geführt, zumal nachdrängelnde Besucher den Druck erhöhten. Weder Ermahnungen noch Unterbrechungen besserten die Lage. Zwei Menschen wurden wegen Kreislaufproblemen behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Damit die Menschenmassen den Ort problemlos verlassen konnten, wurde eine angrenzende Straße vorübergehend komplett für den Verkehr gesperrt. Nach gut einer Stunde konnte eine Fahrspur freigegeben werden, 40 Minuten später war die gesamte Fahrbahn wieder frei.

Auseinandersetzung mit Polizei

Nicht weit von der Eröffnungsfeier entfernt, am Michelsberg, kam es dann auch noch zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und jungen Männern - und zu vorläufigen Festnahmen. Über die Hintergründe lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 11.05.2018, 21.45 Uhr