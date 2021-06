Der Wiesbadener Stadtteil Delkenheim ist seit Sonntagmorgen ohne Wasser.

Wie die zuständige Eswe Versorgung am Sonntagmittag mitteilte, kommt es seit dem Morgen zu einem Wasserverlust, der so groß ist, dass die Menge nicht sofort nachgespeist werden kann. Ursache sei möglicherweise ein Leck in einem auf einem Acker gelegenem Rohr. Um dieses orten und reparieren zu können, müsse die Wasserversorgung für Delkenheim vorübergehend abgestellt werden.