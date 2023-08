Schwül, gewittrig, warm bis heiß: In Hessen bleibt's unangenehm. Das Wetter beruhigt sich bis zum Wochenende erst einmal nicht. Die Hoffnung ist, dass es in Sachen Unwetter nicht all zu schlimm wird.

Angenehm ist anders. Aktuell bietet das Wetter in Hessen keinen wirklichen Grund zur Freude. Es ist warm, es ist schwül, es gibt Regen und Gewitter. Ein unschöner Mix. Und dennoch sagt hr-Meteorologe Michael Köckritz: "Noch sind wir gut durchgekommen." Noch. Denn das kann sich schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ändern.

Während an diesem Mittwoch vielerorts Nebel das Bild am Morgen prägte, gab es tagsüber den gleichen Mix wie in den vergangenen Tagen: schwül-warm, dazu Gewitter. In der Nacht könnte das aber gefährlich werden. "Bisher sind wir in Hessen von Unwettern verschont geblieben", berichtet Köckritz. "Hoffen wir, dass wir weiter gut durchkommen."

"Man sollte eine erhöhte Aufmerksamkeit haben"

In der Nacht drohen aber kräftige Gewitter. Laut Köckritz können diese örtlich 30 bis 70 Liter Regen bringen: "In der Nacht kann es schlimm werden." Wer Vorkehrungen trifft, ist gut beraten. "Man sollte eine erhöhte Aufmerksamkeit haben", so der hr-Meteorologe.

Viel besser wird es im Anschluss aber nicht. Am Donnerstag bleibt der ungemütliche Wetter-Mix so wie am Mittwoch. Auch hier gibt es wieder Unwetter-Potenzial. Die Temperaturen dabei: 22 bis 29 Grad.

Der Start ins Wochenende am Freitag wird ebenfalls warm und schwül, es bleibt aber trocken. Am Wochenende kommen dann die Gewitter zurück gepaart mit einer schwülen und sehr hohen Wärmebelastung. Dann sind sogar bis zu 35 Grad möglich.