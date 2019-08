Ein heftiges Unwetter hat im Rhein-Main-Gebiet Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt. Im Kreis Offenbach wütete offenbar eine Windhose. Der Bahnverkehr ist weiter gestört.

Abgedeckte Dächer, vollgelaufene Keller und umgefallene Bäume: Ein Unwetter zog am Sonntagabend über das Rhein-Main-Gebiet und hinterließ Schäden in Millionenhöhe. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Betroffen war vor allem der Kreis Offenbach - und dort besonders Dietzenbach und Langen. Im Kreis gab es laut Polizei 330 Einsätze innerhalb von nur einer Stunde wegen vollgelaufener Keller, umgestürzter Bäume und umgekippter Strommasten. Am Montagmorgen sagte ein Sprecher, dabei seien 17 Menschen leicht und vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein Kind. Im Main-Kinzig-Kreis gab es demnach einen Verletzten.

Zeugen berichten von Tornado

Mehrere Menschen berichteten der Polizei von einer drei bis vier Kilometer langen Schneise der Verwüstung zwischen Langen über Dietzenbach zur A3 - weswegen die Behörde von einer Windhose ausgeht. Eine Bestätigung durch den Deutschen Wetterdienst steht aus. Dort gibt es einen Tornado-Beauftragten, der sich die Lage vor Ort ansehen müsste. Ob er das tun wird, war am Montagmorgen unklar.

Die Alfred-Delp-Schule in Froschhausen, einem Stadtteil von Seligenstadt, bleibt wegen der Unwetterschäden am Montag geschlossen. Dort ließ das Unwetter nicht nur mehrere Bäume auf dem Schulgelände umstürzten, sondern verursachte auch einen Wasserschaden.

Chaotische Zustände rund um Mörfelden-Walldorf

In der Region um Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) sprach die Polizei von teils chaotischen Zuständen. Das Dach des Rathauses sei teilweise abgedeckt. Bäume kippten auf Häuser, Straßen oder geparkte Autos.

In Folge des Unwetters waren in der Region am Montagmorgen auch mehrere Straßen noch gesperrt. Die Aufräumarbeiten würden noch den ganzen Tag dauern, sagte die Polizei. So sind bei Mörfelden-Walldorf die B44 und die B486 teilweise nicht passierbar. Zwischen Mörfelden-Walldorf und Langen stürzte zudem ein Hochspannungsmast um.

Stellwerk von Blitz getroffen

Auf massive Probleme müssen sich auch Bahnpendler einstellen. Zwar sei das vom Blitz getroffene Stellwerk in Mörfelden-Walldorf repariert, twitterte die Bahn am Montagmorgen. Die Strecke Frankfurt-Mannheim bleibe jedoch in beiden Richtungen voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt, weil noch Arbeiten an der Oberleitung zu erledigen seien.

Ein Instandhaltungszug beseitigt umgestürzte Bäume von den Schienen nahe Mörfelden-Walldorf. Bild © Michael Seeboth (hr)

Zwischen Mannheim und Frankfurt fahren keine Regional- und Fernzüge mehr. Die Züge werden über Mainz-Bischofsheim und Worms umgeleitet. Die Bahn schätzt, dass sie mit Verspätungen von 30 bis 90 Minuten ihre Ziele erreichen.

Auch zwischen Aschaffenburg und Hanau machen die Oberleitungen Probleme. Züge zwischen Würzburg und Frankfurt verkehren daher über Fulda - mit einer um etwa 100 Minuten längeren Fahrzeit. Die Bahn geht davon aus, dass diese Sperrung sogar bis Dienstagabend andauert. Verzögerungen gibt es auch im S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet.

Druckerei lahmgelegt

Die Societätsdruckerei in Mörfelden-Walldorf, wo unter anderem die Papierausgaben der Frankfurter Rundschau, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Neuen Presse (FNP) aus den Rotationsanlagen rollen, wurde ebenfalls Opfer des Unwetters. Ein Hinweis auf der Montagsausgabe der FNP berichtete, wegen eines "massiven Stromausfalls" gebe es nur eine Notausgabe. "Bei Redaktionsschluss stand zu befürchten, dass viele umgestürzte Bäume auf den Straßen auch die Auslieferung der gedruckten Zeitung verzögern könnten", hieß es weiter.

Lange Schlangen vor den Info-Schaltern der Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof Bild © Imago Images

41 Annullierungen am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen lief am Montagmorgen dagegen wieder alles normal. Am Abend hatten die heftigen Gewitter allerdings auch dort für Probleme gesorgt. Kurz vor 18 Uhr wurde für etwa 20 Minuten die Bodenabfertigung eingestellt, um Personal und Reisende zu schützen. Auch die Zahl der landenden Maschinen sei reduziert worden, wie eine Fraport-Sprecherin sagte. 41 Flüge seien bis Sonntagabend annulliert worden - größtenteils Inlandsflüge. Acht Flüge wurden umgeleitet.

