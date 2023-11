Ein Schwertransporter ist im mittelhessischen Hohenahr in den Straßengraben gerutscht. Geladen hat der Lkw tonnenschwere Teile eines Windrad-Turms. Die Bergung gestaltet sich aufwendig.

Der Unfall auf der L3053 am Ortsausgang von Hohenahr-Hohensolms (Lahn-Dill) ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr. Der mit dem Rumpf eines Windrades beladene Schwertransporter war demnach mit dem Heck in den Graben gerutscht.

Die Bergung dauerte am Vormittag noch an. Eine Spezialfirma mit einem Schwerlastkran wurde angefordert. Dieser musste laut einer Sprecherin erst an einem anderen Ort abgebaut und an die Unfallstelle gebracht werden.

Unfall nur wenige Kilometer vor dem Ziel

Der Windrad-Turm soll nach Angaben des Windparkmanagers vor Ort in einen nur wenige Kilometer entfernten Windpark gebracht werden. So eine Windkraftanlage wiegt demnach insgesamt 82 Tonnen. Wie schwer das transportierte Teil ist, war zunächst unklar.

Nach dem Unfall ist derzeit zwischen Hohensolms und dem Abzweig nach Königsberg in beiden Richtungen der Verkehr beeinträchtigt, es ist abwechselnd jeweils nur eine Spur frei. Wenn die eigentliche Bergung mit dem Kran beginnt, wird die Straße für unbestimmte Zeit laut Polizei wahrscheinlich ganz gesperrt werden müssen.