Winkende Männer halten IC an

Notfall Winkende Männer halten IC an

Durch wildes Winken haben zwei Männer am Montagmorgen am Bahnhof in Fronhausen (Marburg-Biedenkopf) einen durchfahrenden Intercity gestoppt.

Der Lokführer hatte die beiden Männer am Bahnsteig bemerkt und den Zug angehalten, wie die Bundespolizei berichtete. Daraufhin wollten die 18 und 26 Jahre alte Männer in den IC, der sich auf einer Leerfahrt befand, einsteigen. Der Lokführer verweigerte dies und rief die Polizei.