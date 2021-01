Die Schneegebiete ächzen unter dem Andrang Lockdown-geplagter Ausflügler. Willingen will sich jetzt gegen Besucher abschotten und im Vogelsberg wendet sich ein Bürgermeister mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit.

Die schneebedeckten Bergen führen in diesen Corona-Zeiten zum Chaos auf den Bergen: Das nordhessische Wintersportgebiet Willingen zieht Konsequenzen aus dem Besucheransturm der vergangenen Tage und will seine Gebiete für Ausflügler ab Mittwoch schließen. Eine entsprechende Verfügung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sei in Arbeit, teilt der Landkreis Waldeck-Frankenberg am Montag dem hr mit.

Besucheransturm im schneebedeckten Nordhessen

Am Dienstag werde entschieden, wie es weitergeht. Die Verfügung werden dann bis zum 10. Januar gültig sein. Im Gespräch sind Betretungsverbote für Skipisten, Rodelhänge und Parkplätze. Das Verbot soll den Ort vor weiteren chaotischen Zuständen wie am vergangenen Wochenende bewahren.

Es seien unter Corona-Bedingungen einfach "viel zu viele Menschen, die sich auf den Parkplätzen und Skipisten drängten", sagt Bürgermeister Thomas Trachte (parteilos). Im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind die Corona-Zahlen weiter hoch. Am Montag lag die Inzidenz bei fast 174 Neuinfektionen. In dem Landkreis gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Auch der Landkreis Werra Meißner appelliert an Besucher, sich an die Regeln zu halten: Rund um den Hohen Meißner hatte die Polizei am Wochenende Zufahrten gesperrt, weil Autofahrer Rettungswege versperrten. Es seien "nicht mehr kontrollierbare Verkehrssituationen" gewesen, sagte eine Sprecherin des Kreises. Für die kommenden Tage würden sich Landkreis, Polizei, Bürgermeister und Hessen Mobil absprechen, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Genervte Anwohner im Taunus

Ein ähnliches Bild auch im Taunus: auch dort chaotische Zustände auf den Straßen - und das, obwohl die Behörden seit Tage schon appellieren, die Gegend um den Feldberg zu meiden. "Wir Falkensteiner Bürger sind mit den Nerven völlig am Ende", schrieb eine Anwohnerin dem hr. Seit zwei Wochen drückten sich "Autokarawanen und Menschenmassen" durch den Ort, die Anwohner würden keine Parkplätze mehr finden, sie würden nur noch aus dem Haus gehen zum Einkaufen - und das dann zu Fuß: "Wir werden vollkommen alleingelassen".

Hartmut Müller, erster Beigeordneter von der CDU in Schmitten, sagt, die vergangenen Tage seien eine "eine Katastrophe für Anlieger" gewesen. "So etwas habe ich noch nicht erlebt, man konnte es kaum wagen, nach draußen zu gehen".

Odenwald: "Wir können keinen ganzen Ort absperren"

Auf der Neunkircher Höhe im Odenwald hat sich die Lage unterdessen am Montag etwas beruhigt. Jörg Lautenschläger, Bürgermeister der Gemeinde Modautal war am Sonntag selbst vor Ort: "Es wurde überall geparkt, in jedem Feld und Waldweg, in Einfahrten mit entsprechendem Müll und Wildpinklern", sagt er. Die Polizei sperrte mehrere Straßen und Zufahrten. Die Mitarbeiter vom Bauhof mussten am Montag noch liegengelassenen Müll einsammeln.

Und alle Zufahrten abriegeln? Das sei nicht möglich, erklärt Bürgermeister Lautenschläger. Das Dorf Neunkirchen mit nicht mal 200 Einwohner liegt genau auf dem Berg, "wir können nicht den ganzen Ort absperren".

Hilferuf aus dem Vogelsberg

Wegen des Ansturms auf die Wintersport-Gebiete in Hessen veröffentlichte der Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain (Vogelsberg), Sebastian Stang (SPD), am Montag zu Beginn der letzten Ferienwoche einen Hilferuf. Er sei "ehrlich gesagt ratlos", was man noch machen solle, "damit die Menschen nicht unseren Vogelsberg und die anderen bekannten Winterfreizeitgebiete in Hessen überrennen“.

Deshalb sei es bereits nötig gewesen, Zufahrten und Parkplätze zum Hoherodskopf sowie zur Herchenhainer Höhe tagsüber zu sperren. Grund: Rettungswege seien versperrt und Abstandsregeln sowie Versammlungsverbote missachtet worden. Stangs eindringlicher Appell lautet: "Bleiben Sie bitte zu Hause".

Alle berodelbaren Pisten voll

Der Gersfelder Bürgermeister Steffen Korell (CDU) sagte am Montag dem hr: Alle halbwegs berodelbaren Wiesen rund um die Wasserkuppe in der Rhön seien zuletzt voll gewesen. "Das hat uns massiv an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht." Weil viele Freizeitaktivitäten wegen der Corona-Beschränkungen derzeit nicht möglich seien, spitze sich die Situation zu. Tagesgäste seien von weit her angereist. "Ich habe Kennzeichen aus Karlsruhe, Göttingen oder auch Bamberg gesehen", sagte Stang.

Wenn man die Lage auf den Zufahrtsstraßen, auf Parkplätzen und an den Zielorten besser steuern wolle, sei mehr Personal nötig, forderte Korell. "Und das kann nur von der Bereitschaftspolizei kommen. Wir in Gersfeld haben gerade einmal drei Ordnungskräfte."

Tourismusgesellschaft: Ausflüge vermeiden

Die Wasserkuppe sei zuletzt nicht gesperrt worden, weil man keine Verlagerung der Ausflugsaktivitäten an schlechter kontrollierbare Orte erzeugen wolle. "Sonst fahren sich noch mehr wildparkende Autofahrer an Feld- und Waldwegen fest", meint Korell. Die Tourismusgesellschaft Rhön GmbH empfiehlt aktuell, möglichst auch keine Alternativen anzusteuern: "Unsere Empfehlung ist tatsächlich, Ausflüge kurz zu halten oder ganz zu vermeiden."

