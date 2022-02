Der Winter 2021/22 war in Hessen zu warm, etwas zu nass und etwas zu sonnig.

So lautet das am Montag veröffentlichte Fazit des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Die Durchschnittstemperatur in Hessen betrug 3,4°C. Der Sollwert hätte bei 0,3°C gelegen.