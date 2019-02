Mit viel Sonne und milden Temperaturen hat sich der zurückliegende Winter in Hessen präsentiert, gleichzeitig regnete es auch mehr. Experten sehen einen Trend, auch wenn es mit dem Vorfrühling erst mal vorbei ist.

Mild, feucht und sonnig - so lässt sich der zurückliegende Winter in Hessen zusammenfassen. Nach einer vorläufigen Bilanz, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch vorlegte, lagen die Monate Dezember bis Februar in Sachen Sonnenstunden, Temperatur und Niederschläge landesweit über dem langjährigen Mittel.

Die Statistik verzeichnet 185 Sonnenstunden, 49 Stunden mehr als im langjährigen Mittel des offiziellen Vergleichszeitraums 1961 bis 1990. Der Februar 2019 werde wahrscheinlich als sonnenscheinreichster seit Beginn der Aufzeichnungen 1951 in die Wettergeschichte eingehen, sagte Wetterforscher Gerhard Lux kurz vor dem Monatsende.

Mehr Sonne - mehr Regen

Damit ist der Februar laut Lux bereits der elfte Monat in Folge, in dem die Sonnenscheindauer deutlich über dem vieljährigen Schnitt lag. Auch die Durchschnittstemperatur war in diesem Winter höher als sonst. Mit 2,7 Grad lag sie während der zurückliegenden drei Monate um 0,3 Grad über dem Mittelwert.

Trotz der vielen Sonnenstunden nahm auch die Regenmenge etwas zu. Die Niederschläge lagen mit 205 Litern pro Quadratmeter über dem Durchschnittswert des Vergleichszeitraumes von 193 Litern pro Quadratmeter. Nach dem besonders trockenen Sommer des vergangenen Jahres brachte dies der Natur zumindest ein bisschen Erleichterung.

"Tendenz zu erkennen"

Die hessische Winterbilanz entspricht dem Bundestrend. Deutschlandweit war es ebenfalls milder, nasser und sonniger als im Referenzzeitraum. Nach Ansicht von DWD-Meteorologe Simon Trippler lässt sich der milde Winter durchaus als Fingerzeig in Richtung Klimawandel interpretieren.

"Das passt absolut ins Bild", sagte der Experte. Seit 2011/2012 seien die Winter allesamt zu mild gewesen. Klimaveränderungen müssten zwar immer in einem größeren Kontext gesehen werden, räumte Trippler ein. So seien die Winter 2008/2009 bis 2010/2011 sehr kalt gewesen. Insgesamt lasse sich aber eine Tendenz zu steigenden Temperaturen erkennen.

Frühling sagt erst mal Goodbye

Aktuell verabschiedet sich das Traumwetter erst einmal aus Hessen. Der Mittwoch dürfte der vorerst letzte durchweg sonnige Tag gewesen sein, sagte hr-Meteorologe Jörg Pfeifer. Der Donnerstag falle zwar noch recht freundlich aus, doch schon in der Nacht zum Freitag soll es in einigen Landesteilen regnen.

Mit den Temperaturen geht es deutlich nach unten. Mehr als 12 bis 14 Grad seien bis zum Faschings-Wochenende kaum noch drin. Am Sonntag und Montag komme auch noch Wind dazu. "Das mutet fast schon wieder herbstlich an", sagte Pfeifer. Im Bergland sei auch noch einmal Schneefall möglich.

Atlantischer Tiefausläufer kommt

Ursache des Wetterumschwungs ist dem Experten zufolge ein atlantischer Tiefausläufer, der sich von Westen her nähert. In der Folge setzten sich immer neue Tiefdruckgebiete über Hessen fest, erklärte Pfeifer. Zumindest bis in die nächste Woche hinein bleibt es unbeständig. "Ein fettes Hoch ist derzeit nicht in Sicht."