Schnee und Glätte Staus, Schulausfälle und 170 gestrichene Flüge

Schnee, Glätte und Matsch haben in Hessen zu vielen Unfällen geführt. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus. Am Frankfurter Flughafen wurden 170 Flüge gestrichen. Einige Schulen setzen den Präsenzunterricht am Dienstag aus.