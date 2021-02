Ein Auto prallte auf der A7 in die Mittelleitplanke.

Auf eisglatten Straßen hat es besonders in Osthessen mehrere Unfälle gegeben. Auf den Autobahnen fuhren sich Lkw fest. Bis Montag dehnt sich der Schneefall auf ganz Hessen aus.

Unfälle auf glatten Straßen

Im Wintersturm mit starkem Schneefall haben sich in der Nacht zum Sonntag in Hessen mehrere Unfälle ereignet. Auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsberg) gab es laut Polizei drei Unfälle mit Leichtverletzten. Zwei weitere Unfälle mit Sachschaden zählten die Beamten auf der A4 bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) und ebenfalls zwei auf der A7 nahe Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) und bei Homberg/Efze.

Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Die Autofahrer seien nicht den Witterungsverhältnissen angepasst gefahren, teilten die Beamten mit. Den gesamten Sachschaden schätzten sie auf etwa 60.000 Euro.

In Alsfeld (Vogelsberg) wurde am Samstagabend ein 34 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er hatte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen nach links abbiegen wollen und dabei die Kontrolle verloren. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallursache sei noch unklar, teilten die Beamten mit, "wobei die Geschwindigkeit in Verbindung mit den winterlichen Straßenverhältnissen eine Rolle gespielt haben dürfte".

Dutzende Sattelzüge auf A7 festgefahren

Im Schneetreiben kam der Verkehr auf den Autobahnen 4,5 und 7 teilweise zum Erliegen. Ab 22 Uhr waren die Fahrbahnen innerhalb kürzester Zeit mit Schnee bedeckt, wie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld mitteilte. Sattelzüge blieben liegen.

Auf der A7 nahe Kirchheim waren nach Angaben der Beamten etwa zehn Lkw betroffen: Sie konnten wegen der Straßenglätte die Steigung nicht überwinden.

Am Anstieg zum Pommer auf der A7 in Richtung Kassel ging laut Polizei von Mitternacht bis 4 Uhr früh nichts mehr. Dort hatten sich auf allen drei Spuren etwa 35 Sattelzüge festgefahren. In der Gegenrichtung war die Steigungsstrecke zum Pommer für etwa zwei Stunden blockiert, durch zehn Sattelzüge. Auch auf der A4 bei Friedewald kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf der B84 bei Rasdorf (Fulda) stand am Morgen ein Lkw quer auf der Fahrbahn, Autofahrer wurden vor Schnee- und Eisbruch gewarnt.

Kräftige Niederschläge und Schneeverwehungen

In Nordhessen schneite es am Sonntagmorgen kräftig weiter, dazu gab es starke bis stürmische Böen und damit die Gefahr von Schneeverwehungen. Aus Twistetal und Vöhl (Waldeck-Frankenberg) wurden zehn Zentimeter Schnee gemeldet. Auch in Kassel waren die Straßen verschneit. Für den Kreis und die Stadt Kassel gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor extrem starker Schneeverwehung heraus. Alle Autofahrten seien zu vermeiden.

Für viele weitere Kreise und Städte gab es am Sonntag Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall und Glatteis.

Im Süden Hessens regnete es. Dazwischen fiel gebietsweise gefrierender Regen, teils mit Eiskörnern. Am Abend soll der Regen den Vorhersagen zufolge fast überall in Hessen in Schnee übergehen, die Straßen können dann auch im Rhein-Main-Gebiet glatt werden.

Die Temperaturen gehen in der Nacht auf -1 bis -11 Grad zurück. Auch am Montagmorgen muss mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.

