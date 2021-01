Jetzt treibt es viele aus dem Lockdown in die Top-Schneegebiete Hessens. Zu viele. Nicht nur die Polizei ist am Limit, wie die Reaktion eines Bürgermeisters aus dem Vogelsberg zeigt.

"Wir sind am Limit": Grebenhains Bürgermeister Stang

Die Herchenhainer Höhe in Grebenhain (Vogelsberg) gehört zu den Gegenden in Hessen, die nach den Feiertagen auch am Wochenende von auswärtigen Besuchern regelrecht überrollt worden sind. Aus dem Rathaus der 4.600-Einwohner-Gemeinde verschickte Bürgermeister Sebastian Stang (SPD) am Montagmorgen deshalb eine ungewöhnlich aufgewühlte Mail.

Hier lesen Sie den Aufruf im Wortlaut:

"Ich schreibe Euch heute Morgen, weil wir ehrlich gesagt ratlos sind, was wir noch machen sollen, damit die Menschen nicht unseren Vogelsberg und die anderen bekannten Winterfreizeitgebiete in Hessen überrennen. Seit Weihnachten verzeichnen wir im Vogelsberg sowie in den anderen Regionen ein noch nie da gewesenes Besucheraufkommen.

Im Vogelsberg sahen wir uns deshalb in der letzten Woche dazu gezwungen, die Zufahrten und Parkplätze unseres Hausbergs, dem Hoherodskopf, sowie die der Herchenhainer Höhe tagsüber zu sperren, nachdem Rettungswege versperrt und Abstandsregeln sowie Versammlungsverbote missachtet wurden. Trotz halbstündiger Radiodurchsagen, dass in den Winterfreizeitgebieten in ganz Hessen die Zufahrten gesperrt und die Parkplätze überfüllt sind, haben Tausende von Menschen sich nicht davon abhalten lassen, auch am vergangenen Wochenende, dennoch die bekannten Winterorte anzufahren.

Zitat „Viele parken einfach in Feldwegen, auf Wiesen, sogar in Vorgärten, und hinterlassen nicht nur Beschädigungen, sondern auch ganz persönliche Hinterlassenschaften.“ Zitat von Sebastian Stang Zitat Ende

Vor Ort abgewiesen, parken nun viele einfach in Feldwegen, auf Wiesen und Feldern, ja sogar in den Vorgärten und hinterlassen nicht nur Beschädigungen an den Grundstücken, sondern auch ganz persönliche Hinterlassenschaften. Gleichzeitig wird die Landschaft in einem Ausmaß gestürmt, dass auch unsere Wildtiere sich in dieser winterlichen Notzeit einer erhöhten Stresssituation ausgesetzt fühlen und es so für einige bedrohte Tierarten im wahrsten Sinne des Wortes nun um Leben und Tod geht.

Meine eindringliche Bitte an alle Hessinnen und Hessen sowie die Tagesausflügler der Nachbarbundesländer lautet daher, bleiben Sie bitte zu Hause. Halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen und helfen Sie in den kommenden Wochen durch diesen Verzicht mit, die Infektionszahlen zu senken, damit wir in diesem Jahr wieder die Chance auf Normalität erhalten können.

Vielen scheint noch immer nicht bewusst zu sein, wie ernst die Lage ist und welche Anstrengungen und persönliche Opfer viele Menschen im Bereich der Gesundheitsversorgung, der öffentlichen Verwaltungen, der Polizei, der Feuerwehr und nicht zuletzt der Branchen, die derzeit komplett geschlossen sind, seit nun mehr fast einem Jahr erbringen. Bei vielen geht es dabei um nicht weniger als die eigene Existenz!

Zitat „Zeigen Sie sich solidarisch mit denen, die für Sie alle versuchen, die Pandemie einzudämmen und denjenigen, die durch das Virus besonders bedroht sind.“ Zitat von Sebastian Stang Zitat Ende

Für uns alle geht es um unsere Familienangehörigen, Freunde und Bekannte, Mitmenschen, die durch eine Infektion getroffen werden können. Als Bürgermeister bekomme ich durch das Standesamt sehr genau mit, welche Mitmenschen in unserer Kommune, ob jung oder alt, den Kampf gegen den Virus verloren haben. Für mich hat daher die Pandemie eine sehr persönliche, ja sehr belastende Seite, weil wir viele unserer Mitmenschen verlieren und noch verlieren werden, mit denen wir gerne im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gefeiert und gelacht hätten.

Bitte bleiben Sie zu Hause und zeigen Sie sich solidarisch mit denen, die für Sie alle versuchen, die Pandemie einzudämmen und denjenigen, die durch das Virus besonders bedroht sind. Wenn wir alle besonnen bleiben, werden wir die Pandemie in diesem Jahr überwinden. Wir, die Freizeitregionen, freuen uns schon jetzt darauf, Sie dann wieder auf das Herzlichste begrüßen zu können."

Bürgermeister will kein Spaßverderber sein

Bewegung an der frischen Luft, eine Schneeballschlacht oder rodeln mit den Kindern - die Freude daran wolle er niemandem nehmen, sagte Grebenhains Bürgermeister Stang auf Nachfrage des hr am Montag: "Das ist nachvollziehbar, und es ist ja gerade in dieser Zeit auch wichtig."

Aber Hessen sei doch groß genug und so reich an Naturgebieten, dass nicht mitten in der Pandemie so viele Menschen sich an den bekannten Wintersport-Orten ballen müssten, findet der SPD-Politiker: "Wir sind wirklich am Limit."

Sendung: hr3, 04.01.2021, 13 Uhr