Ski fahren, rodeln, mit dem Gleitschirm fliegen: Wintersportfans haben sich unter strahlend blauem Himmel auf der Wasserkuppe ausgetobt. Es kamen so viele mit dem Auto, dass die Polizei die Straßen sperrte - genau wie am Feldberg im Taunus.

Sonne und ein tiefblauer Himmel haben am Samstag zahlreiche Ausflügler in die hessischen Ski- und Rodelgebiete gelockt. Auf der Wasserkuppe in der Rhön hatten die Pisten und Lifte geöffnet, über den Köpfen von Ski- und Snowboardfahrern zogen Gleitschirmflieger durch den Himmel.

Bereits um 10 Uhr waren alle Parkplätze rund um die Wasserkuppe und am Zuckerlift in Gersfeld (Rhön) belegt. Die Polizei bat auf Twitter, das Wintersportgebiet nicht mehr mit dem Auto anzufahren. Vor Ort ließ das Ordnungsamt nur dann Autos durch, wenn es wieder freie Parkplätze gab. Die Zufahrtsstraßen auf Hessens höchsten Berg waren zwischenzeitlich gesperrt.

Schon morgens gab es an der Wasserkuppe keinen freien Parkplatz mehr. Bild © Carsten Gohlke (hr)

Feldbergplateau auch gesperrt

"Regen Andrang" meldete eine Polizeisprecherin auch vom Großen Feldberg im Hochtaunus. Am Mittag seien die Parkplätze überlastet gewesen. Die Polizei sperrte wie schon an etlichen Wochenenden in diesem Winter die Zufahrt zum Feldbergplateau für Autos. Dies sollte den ganzen Nachmittag so bleiben. Größere Staus habe es nicht gegeben, sagte die Sprecherin.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hatte angekündigt, an diesem Wochenende auf der U-Bahn-Linie U3 bis Oberursel-Hohemark längere Züge als üblich einzusetzen. Somit könnten mehr Menschen ohne Auto an den Fuß von Frankfurts Hausberg fahren.

Sonniger Sonntag voraus

Hessens größtes Skigebiet in Willingen (Upland) war am Samstag ebenfalls sehr gut besucht, wie die Polizei mitteilte. Ein Dutzend Lifte brachten die Skifahrer nach Angaben des Betreibers auf die Pisten, nachdem die Schneekanonen in der Nacht auf Hochtouren gelaufen waren. Zu Verkehrsproblemen habe das hohe Besucheraufkommen aber nicht geführt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag: "Die Parkplätze sind voll, aber hier läuft alles."

Am Sonntag könnte es in den hessischen Ausflugsgebieten noch einmal voll werden. Es ist ähnlich viel Sonnenschein wie am Samstag vorhergesagt. Bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad wird das schöne Wetter wohl wieder viele Menschen in die Rhön und den Taunus ziehen. In Südhessen sind sogar zweistellige Temperaturen möglich.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht