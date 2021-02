Auf der A7 in Höhe Bad Hersfeld setzte am Samstagnachmittag das Schneetreiben ein.

Der Deutsche Wetterdienst rät den Nordhessen dringend, am Samstagabend und Sonntag zu Hause zu bleiben. Dort drohen starke Schneefälle, Blitzeis und Glätte - im Süden dagegen wieder Hochwasser.

Schneefall bis ins Flachland, plötzlich einsetzender Eisregen und Glätte: Im nördlichen Teil Hessens wird es ab Samstagabend ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach warnte vor "extrem starken Schneeverwehungen" und riet dringend, alle Autofahrten zu vermeiden. "Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein", hieß es in der Warnung weiter.

Rund um den Vogelsberg, bei Marburg, aber auch im Knüll braute sich am späten Samstagnachmittag eine gefährliche Wetterlage aus Schnee und Regen zusammen. In Osthessen setzte ebenfalls gefrierender Regen ein. Betroffen waren die Bereiche um Schotten im Vogelsberg und Gersfeld im Kreis Fulda.

Auch aus Nordhessen werde bereits der erste Schneeregen gemeldet, sagte Thomas Ranft aus der hr-Wetterredaktion am Nachmittag: "Wo die warme Luft aus dem Süden auf die kalte Luft aus dem Norden trifft, wird es jetzt besonders spannend." Wegen der großen Temperaturunterschiede gefriere der Regen dort schlagartig. Es drohten Eisbruch und Stromausfälle. Oberleitungen könnten einfrieren, Bäume umstürzen.

20 Zentimeter Neuschnee

Dass eine Kalt- und eine Warmfront mit mehr als zehn Grad Temperaturunterschied aufeinander prallen, ist ungewöhnlich. Zuletzt habe es ein solches Phänomen 2005 im Münsterland gegeben, so Ranft. Damals seien Hochspannungsleitungen umgeknickt.

Die Kaltfront mit eisig kalter Luft aus Sibirien und Skandinavien verlagert sich langsam südwärts. Bild © hr

Im Norden könnten die Temperaturen in der Nacht auf -8 Grad fallen. Selbst in tiefen Lagen würden 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, möglich seien in der Nacht zum Sonntag sogar bis zu 40 Zentimeter, sagte Ranft: "Das wird auch am Sonntag nicht vorbei sein."

Pegelstände im Süden könnten wieder steigen

Bis sich die Kaltfront in den Süden vorgearbeitet haben wird, dürfte im Rhein-Main-Gebiet Schnee dagegen kein Thema sein. Hier werden Temperaturen über 0 Grad und Dauerregen erwartet. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) rechnet deshalb wieder mit steigenden Pegelständen in einigen Flüssen und Bächen.

Am Samstag entspannte sich die Hochwasser-Lage zunächst. Am stärksten betroffen war der Nidderauer Ortsteil Windecken (Main-Kinzig), wo an der Nidder die Meldestufe II überschritten wurde und somit ein "mittelstarkes Hochwasser" galt. Diese Stufe wurde ebenfalls weiterhin am hessischen Rheinabschnitt gemeldet.

Im Laufe des Wochenendes seien weitere Überschreitungen der Meldestufen möglich, teilte das HLNUG mit. Auch an Nidda, Nidder, Kinzig und Schwarzbach drohe Meldestufe II. Bei Glauberg an der Nidder sei zudem die höchste Meldestufe III "nicht ausgeschlossen".

Hochwasser führt zu Schiffsunfällen

An der Main-Schleuse Großkrotzenburg bei Hanau führte die starke Strömung innerhalb weniger Stunden zu zwei Schiffsunfällen. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei rammte am Samstagvormittag ein Güterschiff den Molenkopf und riss sich dabei ein Loch in die Bordwand. Erst am Freitagnachmittag hatte sich an derselben Stelle ein mit 3.200 Tonnen Eisenschrott beladenes Frachtschiff zwei seiner sieben Kammern aufgerissen.

"Das ist eine tückische Stelle und wegen des Hochwassers derzeit schwierig zu befahren", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Sendung: hr-iNFO, 06.02.2020, 17 Uhr