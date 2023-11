Eine angebliche Finanzbeamtin hat sich von einem älteren Ehepaar in Witzenhausen (Werra-Meißner) 35.000 Euro ergaunert.

Sie sagte den Senioren am Montag am Telefon, sie müssten mit einer Kaution ihren Enkel vor einer Verhaftung bewahren. Die Polizei meldete am Dienstag weiter, ein junger Mann habe das Geld abgeholt.