So sah es Mitte Dezember auf der Hohen Wurzel zwischen Wiesbaden und Taunusstein aus.

So sah es Mitte Dezember auf der Hohen Wurzel zwischen Wiesbaden und Taunusstein aus. Bild © Hadwiga Machar

Wo in Hessen es weiße Weihnachten geben könnte

Nur noch wenige Tage bis Heiligabend, und wir nähern uns der entscheidenden Frage: Gibt es weiße Weihnachten? Während die Chancen in einigen hessischen Regionen gut stehen, müssen sich andere auf regnerische Feiertage einstellen.

Wer am Sonntag aus dem Fenster schaute, der sah an den meisten Orten in Hessen einen wolkenverhangenen Himmel oder erblickte sogar ein paar Sonnenstrahlen. Nach weißen Weihnachten sah es fünf Tage vor Heiligabend noch so gar nicht aus. Für viele stellt sich deshalb die Frage: Wie stehen überhaupt die Chancen auf Schnee zu den Feiertagen?

Weihnachtswunder für den Norden

Das hänge davon ab, wo man lebt, sagt hr-Wetterexperte Michael Köckritz. Gute Nachrichten für alle Schnee-Freunde gibt es für den Norden Hessens. "Da sind weiße Weihnachten wahrscheinlich", sagt Köckritz. Die Luft sei dort vor allem in den Abendstunden sehr kalt. Das könnte dazu führen, dass der Norden ein weißes Weihnachtswunder erlebt.

Und die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Höhe. "Auf den Bergen bekommen wir eher Schnee", so Köckritz. Die hr-Wetterredaktion sagt für den Feldberg im Taunus eine Schneewahrscheinlichkeit am Heilgabend von 40 Prozent voraus. Noch realistischer seien weiße Weihnachten in der Rhön beziehungsweise auf der Wasserkuppe, hier beträgt die Prognose 70 Prozent.

Bild © hr

Rhein-Main-Gebiet feiert wohl im Regen

Trübe Aussichten gibt es für alle anderen Regionen. "Für die Südhälfte sind weiße Weihnachten eher unwahrscheinlich", sagt Köckritz. Im Rhein-Main-Gebiet und rund um Darmstadt könne man keinen Schnee erwarten. Für Frankfurt liege die Schneewahrscheinlichkeit aktuell bei nur fünf Prozent.

Am Tag vor Heiligabend ziehe stattdessen Regen von Südwesten auf, hinzu komme mildere Luft. Somit sei vielerorts in Hessen mit einem regnerischen Heiligabend zu rechnen - auch die Temperaturen seien mild. Ob nass oder weiß sei letztlich "von der Zugbahn eines Tiefs an Heiligabend abhängig".

Wetter am 25. und 26. Dezember unklar

Wie es am ersten und zweiten Weihnachtstag weitergeht, ist noch ziemlich unklar. "Die Modelle sagen hier sehr unterschiedliche Dinge", so der Meteorologe. Deshalb könne man noch keine Aussagen treffen. "Es herrscht Unsicherheit pur."

2017 gab es laut hr-Wetterredaktion zumindest auf den Bergen das letzte Mal Schnee zu Weihnachten. Weiße Weihnachten in ganz Hessen hatten wir zuletzt 2010, damals versank ganz Deutschland unter einer Schneedecke. In Frankfurt, Offenbach und Bad Hersfeld etwa lagen sechs Zentimeter Schnee, in Kassel zehn Zentimeter. Die Wasserkuppe beeindruckte mit einer Schneedecke von 64 Zentimetern.