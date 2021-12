Viele Impfzentren haben über die Weihnachtsfeiertage geschlossen, aber es gibt Ausnahmen. Die Stadt Frankfurt bietet gleich mehrere Sonderaktionen an. In ein paar anderen Städten können Sie sich ebenfalls impfen lassen.

Ein Pieks unterm Weihnachtsbaum: Wer die Feiertage für eine Impfung gegen das Coronavirus nutzen möchte, hat dazu vor allem in den Städten einige Möglichkeiten. Die meisten Impfzentren der Kreise öffnen dagegen erst am 27. Dezember wieder. Eine Auswahl.

Frankfurt

Gleich zwei Sonderimpfaktionen finden über Weihnachten in Frankfurt statt. An Heiligabend wird von 8 bis 12 Uhr in der Vorhalle im Dom geimpft, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Spontan können Impfwillige zum Latin Palace Chango in der Münchener Straße kommen. Am 24. und 25. Dezember wird dort jeweils zwischen 9 und 20 Uhr geimpft.

Offenbach

Die städtische Impfstation im Bernardbau hat auch an Weihnachten geöffnet: an Heiligabend zwischen 10 und 16 Uhr, am zweiten Weihnachtstag zwischen 10 und 18 Uhr. Am 25. Dezember ist Pause. Das Impfzentrum in Offenthal ist am 25. und 26. Dezember zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Impfung nur mit Termin.

Main-Kinzig-Kreis

Geimpft wird auch an Heiligabend, nämlich in der Impfstelle "Dein Pflaster" in Wächstersbach. Zwischen 10 und 15 Uhr können sich Impfwillige dort ihre Spritze abholen. Die anderen Impfstellen des Kreises öffnen am 27. Dezember wieder.

Wiesbaden

Die Impfzentren sind über Weihnachten geschlossen.

Kassel

Die städtischen Impfstellen sind an Feiertagen geschlossen. An Heiligabend ist nur die Impfstation im City Point geöffnet - zwischen 10 und 14 Uhr können Impfwillige dort eine Wartemarke und dann ihre Spritze mit Biontech oder Moderna erhalten.

Fulda

Freie Termine gibt es im Impfzentrum am Klinikum Fulda erst wieder ab dem 7. Januar.

Marburg-Biedenkopf

Das Impfzentrum in Biedenkopf bietet ab dem 27. Dezember wieder freie Termine an. In Marburg gibt es ebenfalls am 27. Dezember mehrere Sonderimpfaktionen, unter anderem ein Angebot für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Impfpunkt Mitte. Alle Termine finden Sie hier .

Gießen

Das Impfzentrum in der Galerie Neustädter Tor öffnet am 27. Dezember wieder.