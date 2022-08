Anhand einer Kotprobe ist eine neue Wölfin in dem Gebiet um Schotten (Vogelsberg) nachgewiesen worden.

Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Freitag mitteilte, war dieses Tier bisher noch unbekannt. Außerdem sei in Spangenberg (Schwalm-Eder) Wolfs-DNA an einem toten Kalb entdeckt worden. Eine genaue DNA-Typisierung stehe noch aus. Damit handele es sich um den zweiten durch einen Wolf verursachten, amtlich bestätigten Nutztierschaden in Hessen. Im dortigen Umfeld seien Weidetierhalter aufgerufen, ihre Tiere zu schützen.