Toter 16-Jähriger an Bushaltestelle in Mittelhessen [Audioseite]

An einer Bushaltestelle im mittelhessischen Neustadt ist ein 16-Jähriger tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er von einem Linienbus erfasst wurde. Sie sucht jetzt nach Zeugen.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist offenbar bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Neustadt (Marburg-Biedenkopf) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, steht noch nicht fest, was genau passiert ist.

Autofahrer fanden den leblosen Jugendlichen um kurz nach 6 Uhr morgens auf der Straße vor dem Feuerwehrstützpunkt im Stadtteil Mengsberg und riefen die Polizei.

Kollisionsspuren an Linienbus

Die Beamten entdeckten auf dem Weg zum Fundort des Toten außerhalb des Ortes einen abgestellten leeren Linienbus. An dem Bus waren demnach Spuren einer Kollision zu erkennen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um das Fahrzeug handelt, das den Jugendlichen erfasste.

Über den Fahrer des Busses wollte ein Sprecher nichts sagen. Es müsse jetzt geklärt werden, wer zum Zeitpunkt des möglichen Unfalls gefahren ist. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, darunter auch Fahrgäste, die gegen 6 Uhr mit dem Bus von Mengsberg nach Neustadt gefahren sind.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen angefordert, um zu klären, was genau passiert ist.

Sendung: hr-iNFO, 03.03.2021, 14.00 Uhr