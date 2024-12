Wohnhaus in Eschwege in Flammen

Ein Mehrfamilienhaus in Eschwege ist am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, war das Feuer vermutlich im dritten Stock ausgebrochen. Im Verlauf geriet auch der Dachstuhl in Flammen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf bis zu 100.000 Euro.