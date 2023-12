Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Die Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude die Leiche einer Person und retteten ein schwer verletztes Kind

Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Die Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude die Leiche einer Person und retteten ein schwer verletztes Kind Bild © 5vision.news

Wohnhaus in Offenbach in Vollbrand - ein Toter und ein schwer verletztes Kind

In der Offenbacher Geleitstraße steht ein dreistöckiges Wohnhaus in Vollbrand. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. In dem Gebäude wurde eine Leiche gefunden, ein Kind wurde schwer verletzt.

Aufgrund eines Gebäudebrandes komme es in der Offenbacher Geleitstraße derzeit zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sowie zu weiträumigen Straßensperrungen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstagabend mit.

Bei dem Gebäude handelt es sich ein dreistöckiges Wohnhaus. Das Objekt stehe in Vollbrand. "Die Feuerwehr Offenbach trifft aktuell Maßnahmen zur Brandbekämpfung sowie der Menschenrettung aus dem Gebäude", heißt es in der Erstmeldung. Gemeldet wurde der Brand laut Polizei gegen 17.30 Uhr. Wo das Feuer ausbrach und weshalb, dazu gab es zunächst keine Angaben.

Leiche geborgen, Kind schwer verletzt

Nach ersten Informationen wurde in einem der oberen Stockwerke eine Leiche gefunden. Die Todesursache ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Wie er dem hr weiter berichtete, wurde ein Kind schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden. In dem Gebäude wohnten den Angaben zufolge mehr als 30 Menschen.