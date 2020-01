Wohnhausbrand in Bad Hersfeld

Ursache unklar Wohnhausbrand in Bad Hersfeld

Beim Brand in einem Wohnhaus in Bad Hersfeld haben am Mittwochmorgen zwei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, sagte die Polizei. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.