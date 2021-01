Wohnhausbrand in Wolfhagen

Ein Wohnhaus in Wolfhagen-Niedereslungen (Kassel) stand gestern am späten Abend in Flammen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, brannte es im dritten Stock des Gebäudes. Die Bewohner konnten sich laut Polizei selbst ins Freie retten. Eine Person erlitt allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung.