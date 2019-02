Wohnhausbrand: Mann springt in Panik aus dem Fenster und stirbt

Bei einem Feuer in Rüsselsheim ist ein 39 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war offenbar in Panik aus dem dritten Stock gesprungen. In dem brennenden Haus wurde eine Neunjährige lebensgefährlich verletzt.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Tödlicher Brand in Rüsselsheim [Videoseite] Ende des Videobeitrags

In Rüsselsheim (Groß-Gerau) hat am Donnerstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Dabei kam ein 39-jähriger Mann ums Leben. Er war leblos vor dem Haus gefunden worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er. Laut Polizei war er vermutlich in Panik aus dem dritten Stock des brennenden Hauses gesprungen.

Mutter und zwei weitere Kinder unter Schock

Gebrannt habe es aber nicht in seiner Wohnung, sondern im ersten Stock des vierstöckigen Hauses, sagte ein Polizeisprecher. Dem Sprecher zufolge soll es in dem Haus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Dies könne den 39-Jährigen dazu veranlasst haben, in die Tiefe zu springen.

In der brennenden Wohnung wurde ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt es eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung. Auch am Freitag war das Mädchen noch in ärztlicher Behandlung, wie die Polizei mitteilte.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Mann stürzt bei Brand in Rüsselsheim aus Fenster und stirbt [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Mutter der Neunjährigen hatte sich mit zwei weiteren Kindern ins Freie retten können. Die drei- und sechsjährigen Kinder erlitten nach Angaben der Polizei vom Freitag leichte Verletzungen durch eingeatmeten Rauch.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es am Abend noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.