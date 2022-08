Wohnheim in Flörsheim wegen Kellerbrand evakuiert

Ein städtisches Wohnheim in Flörsheim (Main-Taunus) ist am Sonntag wegen eines Kellerbrands vorübergehend evakuiert worden.

Die Bewohner konnten später in das Gebäude, in dem auch Flüchtlinge untergebracht sind, zurückkehren. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Während des Feuers war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Wie sich herausstellte, wurde der Verschlag, in dem der Brand ausbrach, unrechtmäßig als Behausung genutzt. Die Polizei geht nicht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.