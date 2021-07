Unbekannte haben einen Sprengkörper in eine Wohnung in Frankfurt geworfen und einen Brand mit mehreren zehntausend Euro Schaden verursacht.

Eine 68-Jährige und ihr 80 Jahre alter Ehemann wurden bei dem Vorfall am Freitag in Preungesheim leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau rettete sich über den Balkon, den Mann brachte die Feuerwehr in Sicherheit.