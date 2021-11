Wohnungsbrand in Kaufungen

Vier Menschen unter Schock Wohnungsbrand in Kaufungen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaufungen (Kassel) haben am Donnerstagmorgen vier Menschen Schocks erlitten - zwei 80 und 84 Jahre alte Bewohner sowie zwei 22- und 38-jährige Frauen, die helfen wollten.

Alle kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Ursache des Küchenbrandes noch unklar.