Ein auf einem Toaster liegendes Handtuch hat am Montagmorgen in einer Hanauer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Feuer gefangen.

Die beiden Bewohner flüchteten auf den Balkon, die Feuerwehr holte sie mit einer Drehleiter. Rauch zog auch in den Hausflur, wie die Polizei meldete. Nach Aussage der Bewohner legte ihre Katze das Tuch auf den Toaster.