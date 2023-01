Wohnwagen und Häuser in Brand

Der Brand eines Wohnwagens in Rüsselsheim hat in der Nacht zum Dienstag auch zwei Wohnhäuser in Brand gesetzt.

Die Häuser wurden laut Polizei erheblich beschädigt. Demnach griff das Feuer auch auf ein Wohnmobil und dessen Holzunterstand über, die komplett zerstört wurden. Die Brandursache war zunächst unklar.