Wolf in Osthessen gesichtet

Im Vogelsbergkreis ist ein Wolf beobachtet worden.

Ein Landwirt hatte das Tier am vergangenen Wochenende gesehen und fotografiert. Experten des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie haben anhand der Fotos am Freitag bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelt. Im Mai war in Ulrichstein ein Kalb gerissen worden - vermutlich von einem Wolf.