Marschiert entspannt durch die Fotofalle: Wolf in Rhön-Grabfeld

Marschiert entspannt durch die Fotofalle: Wolf in Rhön-Grabfeld Bild © Bayerisches Landesamt für Umwelt

In der Rhön gesichtet

In der Rhön ist wieder ein Wolf gesichtet worden. Das Tier tappte an der hessisch-bayerischen Landesgrenze in eine Fotofalle. Wo genau, soll wegen posierender Wanderer und pilgernder Wallfahrer nicht verraten werden.

Im bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld - unmittelbar an der Landesgrenze zu Hessen - ist ein Wolf von einer automatischen Fotofalle erfasst und fotografiert worden. Bereits am 22. Juni klickte der Auslöser, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte. Die Experten mussten das Material erst sichten, konnten auf dem Foto aber zweifelsfrei einen Wolf identifizieren.

13 Kilometer von Landesgrenze entfernt

Den exakten Standort der Fotofalle verrät das Umweltamt nicht. Man wolle Wanderer und Touristen nicht auf die Idee bringen, vor den Fotofallen zu posieren, sagte ein Behördensprecher. Das Foto entstand jedoch an einem Standort nur 13 Kilometer entfernt von der bayerisch-hessischen Landesgrenze, so viel könne verraten werden.

Bei osthessen-news.de hatte ein Sprecher noch einen weiteren Grund für die Geheimhaltungstaktik ins Spiel gebracht. In den kommenden Tagen finde in dem Gebiet eine Wallfahrt statt - und man wolle die Teilnehmer nicht verunsichern.

Immer wieder Wolf-Sichtungen in Hessen

Mittlerweile dürfte das Ende Juni gesichtete Tier aber schon weitergezogen sein. "Wölfe können bis zu 80 Kilometer am Tag zurücklegen", erklärte der Sprecher des bayerischen Umweltlandesamtes. Möglich ist auch, dass es sich bei dem Wolf um das Tier handelt, das Ende April schon einmal in der Rhön vor eine Fotofalle tappte.

In Hessen war im vergangenen Jahr im Odenwald bei Wald-Michelbach ein seltener Wolf-Schnappschuss gelungen. Das war die erste Wolf-Sichtung im Odenwald seit rund 150 Jahren. Zuvor hatte es Meldungen aus Mittelhessen und dem nordhessischen Reinhardswald gegeben. Menschen müssen vor Wölfen allerdings keine Angst haben. Wer einem solchen Tier begegnet, soll ruhig bleiben und Abstand halten. Sollte der Wolf sich nähern, kann man ihn durch Rufe und Klatschen vertreiben.