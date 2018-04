Wer in den Mai tanzen möchte, sollte dickere Kleidung anhaben: Nach dem schönen Sonntag wird es schon am Montag deutlich kühler und windig. Doch schönes Wetter ist bald wieder in Sicht.

Der April verabschiedet sich in Hessen mit einem durchwachsenen Wetter. Nach einer teils regnerischen oder gewittrigen Sonntagnacht gibt es zum Wochenbeginn einen Wechsel von Sonne und Wolken. Hier und da treten einzelne Schauer auf, oft aber bleibt es trocken.

Allerdings wird vielen Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, der lebhafte Südwestwind zu schaffen machen. Er weht zeitweise frisch mit starken bis stürmischen Böen.

Immerhin werden am Montag tagsüber noch 15 bis 20 Grad erreicht. "Doch schon gegen 20 Uhr kühlt es auf etwa 11 Grad ab. Allenfalls in Südhessen könnten noch 15 Grad drin sein", sagt hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Wer also plant, in den Mai zu tanzen, sollte unbedingt eine dickere Jacke dabei haben: Mit Tiefstwerten von acht bis fünf Grad wird es in der Nacht zum Dienstag relativ frisch.

Auch am 1. Mai warm anziehen

An ausreichend warme Kleidung sollte man auch am 1. Mai denken. Bei lediglich 10 bis 16 Grad wird es recht kühl und leicht unbeständig. "Das liegt an einem Tief, das am Dienstag über der Nordsee liegt", erklärt Behrend. "Dann fließt auch Luft von der Nordsee nach Hessen, dazu wird es wieder recht windig." Für diese Jahreszeit sei es auf jeden Fall zu kühl. "Normal erreichen wir Anfang Mai zum Beispiel in Südhessen bis zu 20 Grad", so Behrendt.

Wer am Feiertag einen Ausflug machen möchte, kann sich dennoch freuen, denn ganz so unfreundlich wie am Montag wird es nicht. Neben Wolkenfeldern zeigt sich immer wieder auch die Sonne. Schauer gibt es nur selten.

Ähnlich wechselnd bewölkt, aber trocken ist es in der Nacht zum Mittwoch. "Weil aber der Himmel zum Teil auch klar ist, kühlt es dann noch mal ab", sagt Behrendt. Dann müsse in Tälern und Senken mit leichtem Bodenfrost gerechnet werden. Am Boden können nach Angaben des Meteorologen die Tiefstwerte auf bis minus drei Grad runtergehen.

Am Wochenende wieder bis 25 Grad

Durchwachsen bleibt es auch am Mittwoch und Donnerstag: Sonne, Wolken, aber nur wenige Schauer. Dann wird es mit Höchstwerten um die 21 Grad wieder deutlich wärmer, und der Wind lässt auch wieder nach. Zum Wochenende macht der Meteorologe sogar noch Hoffnung auf Freibad-Wetter: "Aktuell sieht es nach einer Hochdrucklage am Wochenende aus. Das bedeutet dann mehr Sonnenschein und bis 25 Grad."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 29.04.2018, 19.58 Uhr