Ein wütender Mann hat am Bahnhof in Büdingen (Wetterau) einem Zugführer ins Gesicht geschlagen.

Dieser sei leicht verletzt worden, so die Polizei am Montag. Der 24-Jährige war am Samstag der Bahn, die kurz vor der Abfahrt war, auf dem Gleisbett entgegengerannt. Er wollte mitfahren, schlug gegen die Seitenscheibe der Führerkabine und beschädigte diese. Der Zugführer stieg aus. Anschließend kam es zu einem Streit.