Die Polizei hat einen 61-Jährigen in Bad Homburg festgenommen, der in Verdacht steht, in mindestens 13 Fällen Gegenstände auf fahrende Fahrzeuge geworfen zu haben.

Dies sei auf seinem Weg zur Arbeit aus seinem eigenen Pkw heraus geschehen. Als Grund nannte der Mann aufgestaute Wut auf sich rücksichtslos verhaltende Verkehrsteilnehmer.