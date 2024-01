Scheune am Drehort von "Diese Drombuschs" abgebrannt

Im südhessischen Otzberg ist eine Scheune an der Bundenmühle in Brand geraten. Dort wurden in den 80ern die Außenaufnahmen der ZDF-Serie "Diese Drombuschs" gedreht.

Von der früheren Familienidylle ist am Freitagmittag nichts mehr zu spüren: Nach einem Feuer stehen nur noch die Backsteinmauern der Scheune in Otzberg (Darmstadt-Dieburg), wo in den 1980er Jahren die Außenaufnahmen der ZDF-Kultserie Diese Drombuschs gedreht wurden.

Die Feuerwehr war kurz nach Mitternacht zum Einsatzort gerufen worden. Mehrere Tanklöschfahrzeuge brachten Wasser zum abgelegenen Brandort. Warum die Scheune Feuer fing, konnten die Einsatzkräfte noch nicht mitteilen. Die Schadenssumme beläuft sich demnach auf mehrere Zehntausend Euro.

Bundenmühle war Drehort der "Drombuschs"

Die abgebrannte Scheune gehört zur Bundenmühle, die als Kulisse für die zwischen 1983 und 1994 in Südhessen produzierte Familienserie mit Witta Pohl und Günter Strack diente. Das Set ist inzwischen sehr verfallen und teilweise eingestürzt, wie es auf einer Fanseite zur Serie heißt. Insgesamt wurden sechs Staffeln mit 39 Folgen gedreht.

Drehort Bundenmühle: Die "Drombuschs" mit Witta Pohl und Günter Strack Bild © picture-alliance/dpa