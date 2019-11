Zehn Verdächtige nach Drogenrazzia in U-Haft

Ermittlungen auf Hochtouren Zehn Verdächtige nach Drogenrazzia in U-Haft

Nach der bundesweiten Drogenrazzia Anfang der Woche sind mittlerweile zehn Verdächtige in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Insgesamt waren am Montag rund 50 Objekte, die einem bandenmäßig organisierten Netzwerk von 43 mutmaßlichen Drogenhändlern oder Helfern zugeordnet werden, durchsucht worden. Schwerpunkt der Razzien waren mehrere Kommunen in Mittelhessen.