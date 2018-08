Bei einem Unfall auf der A7 nahe des Kirchheimer Dreiecks sind zehn Menschen verletzt worden, zwei schwer. Neun von ihnen saßen in einem Kleinbus.

Bei einem schweren Unfall auf der A7 in Höhe des Kirchheimer Dreiecks sind am Donnerstagabend zehn Menschen verletzt worden, darunter acht Minderjährige. Nach Angaben der Polizei geriet in Fahrtrichtung Süden ein Wohnmobiltransporter aus bisher unbekannter Ursache ins Schlingern und kollidierte seitlich mit einem Kleinbus.

Zuvor hatte es geheißen, eines der Wohnmobile sei von dem Transporter gestürzt. Dies bestätigte sich nicht.

Ein Schwerstverletzter sei im Fahrzeug eingeklemmt worden. Ein weiterer Minderjähriger wurde ebenfalls schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Zwei Rettungshubschrauber und die Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.

Das Alter der Verletzten war zunächst nicht bekannt. Auch der Fahrer des Wohnmobil-Transporters wurde verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.

Die Autobahn wurde in Richtung Süden voll gesperrt. Aus einigen Fahrzeugen lief ersten Angaben zufolge Kraftstoff aus. Die Sperrung konnte nach Polizeiangaben um kurz nach 23 Uhr wieder aufgehoben werden.