Ein ertappter Ladendieb hat am Donnerstagabend in einem gut besuchten Einkaufszentrum in Marburg mit Reizgas gesprüht.

Insgesamt behandelte der Rettungsdienst zehn Menschen, von denen zwei zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus kamen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Einkaufszentrum habe wegen Lüftungsarbeiten der Feuerwehr für anderthalb Stunden schließen müssen.