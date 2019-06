Unfall in Frankfurt

Ein zehn Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit einer U-Bahn in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar.

Polizisten im Einsatz an der Haltestelle "Hausener Weg" Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag gegen 8.30 Uhr in Frankfurt an der oberirdischen U-Bahn-Station "Hausener Weg" von einem Wagen der Linie U7 erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt der Junge schwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet hatten, waren dem Jungen sofort zur Hilfe geeilt und hatten den Rettungsdienst verständigt. Ob die Verletzungen lebensgefährlich sind, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, teilte die Polizei mit.

Der genau Unfallhergang war zunächst unklar. Es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Junge versucht habe, den baulich nicht gesicherten Fußgängerüberweg an der Station zu benutzen und dabei von der Bahn erfasst worden sei, sagte ein Polizeisprecher auf hr-Anfrage.

