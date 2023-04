Die Frankfurter Polizei hat im Bahnhofsviertel einen Zehnjährigen aufgegriffen, der Tabletten eines Drogenersatzstoffes bei sich hatte.

Zudem habe das verwahrlost wirkende Kind offene Wunden gehabt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge gab an, er warte auf seinen Vater. Der 27-Jährige wurde den Angaben zufolge in einer Spielhalle ausgemacht. Er habe die Situation unbeeindruckt zur Kenntnis genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Das Kind wurde in einem Jugendheim untergebracht.