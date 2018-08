Die Wegscheide in Bad Orb - so ziemlich jedes Frankfurter Kind besucht das Landschulheim während seiner Schulzeit.

Die Wegscheide in Bad Orb - so ziemlich jedes Frankfurter Kind besucht das Landschulheim während seiner Schulzeit.

Nachts in der Wegscheide

Eine offene Zimmertür und ein Junge, der nicht in seinem Bett lag, haben im Landschulheim Wegscheide bei Bad Orb einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der gesuchte Zehnjährige hatte allerdings nicht das Weite gesucht - ganz im Gegenteil.

Große Aufregung am Mittwochmorgen im Landschulheim Wegscheide in Bad Orb (Main-Kinzig). Eine Betreuerin hatte gegen 4.10 Uhr in der Frühe eine offenstehende Tür entdeckt und festgestellt, dass ein Junge aus seinem Zimmer verschwunden war.

Acht Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz

Nachdem die Frau das Kind nicht finden konnte, alarmierte sie die Polizei. Die suchte mit einem Großaufgebot von acht Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Zehnjährigen auf dem 35 Hektar großen Freigelände rund um das Schullandheim.

Weitere Informationen Wegscheide Die Wegscheide in Bad Orb gehört der "Stiftung Frankfurter Schullandheim". Seit 1920 verbringen dort zehntausende Frankfurter Kinder ihre Klassenfahrten und Ferienfreizeiten. Inzwischen sind auch Schüler außerhalb Frankfurts zugelassen. Ende der weiteren Informationen

Rund drei Stunden später stellte sich heraus, dass das Kind gar nicht verschwunden war. Der Junge, der mit seiner Schulklasse in dem Landschulheim ist, hatte das Gebäude nicht verlassen. Er hatte sich lediglich in ein anderes Zimmer geschlichen und dort einen Teil der Nacht verbracht. Wer dort schlief, ist nicht bekannt.

