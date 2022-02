Beim Brand eines Dachstuhls in einem Einfamilienhaus in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntag ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei war das Feuer im Bereich einer Terrassenüberdachung ausgebrochen. Die genaue Ursache muss noch ermittelt werden.