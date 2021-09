Am Waldecker Berg in Korbach sind in den vergangenen Tagen an zwei Stellen zerschnittene Geldscheine gefunden worden.

Passantinnen hätten auf die Scheine aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um echtes Geld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.