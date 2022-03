Am Dienstagabend ist im Frankfurter Stadtteil Höchst ein Auto im Main entdeckt worden.

Zeugen hatten das Fahrzeug entdeckt und der Feuerwehr gemeldet, wie diese in der Nacht mitteilte. Die Suche wurde noch in der Nacht abgebrochen, da das Auto nicht gefunden werden konnte. Sie soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Ob sich Menschen in dem Auto befanden, ist unklar.