Zwei bis drei Schüsse sind am Dienstagabend Zeugen zufolge an einer Tankstelle in Neu-Isenburg (Offenbach) gefallen.

Offenbar kam es dabei auch zu einem Streit zwischen zwei Gruppen auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach wohl niemand. Es wurde eine leere Patronenhülse entdeckt.