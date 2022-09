Nach einem Raubüberfall auf einen 13-Jährigen am Mittwoch in der Landgraf-Philipps-Anlage in Darmstadt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 17-Jähriger soll ihn mit zwei Komplizen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld und Kopfhörern gezwungen haben. Die Täter zerstörten sein Handy und verletzten ihn leicht im Gesicht. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten Teile des Diebesguts sowie mutmaßliche Tatkleidung.