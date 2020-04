Eine Zeugin in Gießen hat in der Nacht zum Donnerstag einen größeren Schaden an einem geparkten Geländewagen verhindert.

Unbekannte hatten offenbar zwei Reifen des Autos angezündet. Die Frau bemerkte die Flammen und griff beherzt zum Feuerlöscher. Nach den Tätern wird nun gefahndet.