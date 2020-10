Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in Nieder-Florstadt (Wetterau) in einen Getränkemarkt eingebrochen und haben eine große Menge Zigaretten gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, beziffert sie den Schaden mit etwa 37.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen.