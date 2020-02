Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler in Darmstadt geschnappt.

Eine Zivilstreife nahm den 23-Jährigen am Dienstag bei einer Fahrzeugkontrolle fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Auto fanden die Beamten drei Kilo Marihuana in Beutel verpackt.